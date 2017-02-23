لماذا أمر داعش بفتح جدران المنازل على بعضها في الموصل؟

‏أفاد العديد من الإعلاميين والناشطين العراقيين ونقلاً عن مصادر محلية من داخل أحياء الساحل الأيمن في مدينة الموصل شمالي العراق، أن عناصر تنظيم ‹داعش› أجبروا أصحاب البيوت في الأحياء المدنية المحاصرة الخاضعة لسيطرته بفتح جدران منازلهم على بعضها البعض وذلك لتسهيل حركة تنقل عناصره خلال المواجهات العسكرية التي سيخوضها مع قوات الجيش العراقي.

‏المصادر قالت «إن التنظيم يجبر أصحاب البيوت بالقيام بهذا الأمر وبأن أي شخص يخالف هذا الأمر يواجه عقوبة الإعدام من قبل عناصر التنظيم وسط حالة من القلق والترقب بين عناصره ومحاولة الاستفادة من المدنيين كدروع بشرية».

و‏بحسب العديد من الخبراء في الجيش العراقي فإن التنظيم يستعد لخوض حرب شوارع ضد الجيش العراقي في الأحياء المتبقية تحت سيطرته حيث من المتوقع أن تكون المعارك صعبة بسبب ضيق المساحة بين تلك المناطق وبسبب الكثافة السكانية وصعوبة دخول المدرعات العسكرية.