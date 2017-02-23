عكار.. دعوة لإزالة المطبات عن الطرق

دعا محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في تصريح، إلى “إزالة المطبات التي وضعت على الطرق، وخصوصا تلك التي وضعتها بلدية ببنين على الطريق الدولية في خراج بلدة ببنين – العبدة”.

وقال: “إن رئيس بلدية ببنين وبالرغم من معرفته ان وضع المطبات على الطرق امر ممنوع بموجب قرار لوزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وبالرغم من أن الطريق الدولية تابعة لوزارة الأشغال العامة، عمل على وضع مطبات عليها وعند مطالبتنا له بإزالتها لم يتجاوب واننا نحمله كامل المسؤولية”.

وأضاف: “عندما طالبنا قيادة الدرك الإيعاز لإزالة هذه المطبات وتأمين جرافة للقيام بمهمة ازالتها، تلقينا المزيد من الاتصالات للتوسط، وجوابنا كان أن هذه المطبات ستزال وقد كلفت شخصيا إحدى الجرافات العمل على إزالتها فورا من على الطريق الدولية في العبدة لأنها غير قانونية وهي ممنوعة في الأساس”.

وحمل “المسؤولية لجميع البلديات التي تعمل على وضع المطبات على الطرق العامة ورؤساء البلديات”، مطالبا “الاتحادات البلدية والبلديات كل ضمن نطاقها الجغرافي وقف وضع المطبات على الطرق العامة وازالة القديمة”، لافتا إلى أن عددا من البلديات “ضمن النطاق الجغرافي لاتحاد بلديات الجومة يوجد فيها مطبات”.

وشدد على أن هناك قرارا بازالة المطبات من قبل وزارة الاشغال العامة، آملا “عدم تدخل أي وزير أو نائب او رئيس بلدية”، داعيا البلديات الى ازالتها، مؤكدا أن التظاهر او رفع اليافطات بهذا الشان أمر مرفوض”.

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