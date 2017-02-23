الجيش السوري مرتاح جداً لدرجة أنه بدأ عملية عسكرية جديدة

تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرية “المزبورة” في ريف حلب الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أفاد مصدر عسكري عن بدء الجيش لعملية عسكرية واسعة بريف السلمية الشرقي ويسيطر على عدد من النقاط التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش”.

الحدثان السابقان هما الأبرز على الخارطة الميدانية السورية حتى ساعة إعداد هذا الخبر، لكنهما ليسا الوحيدين حيث اشتدت المواجهات في بعض المناطق، وغابت عن الواجهة في مناطق أخرى.

حلب وريفها:

نفذ الطيران الحربي عدة غارات استهدفت مواقع المسلحين في بالراشدين الخامسة والبحوث العلمية، فيما قام الجيش السوري باستهداف تحركات للمسلحين على محور البحوث العلمية بالرشاشات الثقيلة، وقد أسفرت الضربات عن إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

إلى ذلك أعلن ما يسمى “اللواء 12” التابع لميليشيا “الجبهة الشامية – الجيش الحر” في بيان له مقتل أحد مسؤوليه العسكريين المدعو علي الجادر الملقب بـ”أبو حسين” إثر الاشتباكات مع تنظيم داعش في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

درعا وريفها:

وفي درعا أحرز الجيش السوري تقدماً في عدة أبنية جنوب شرق حي المنشية بدرعا البلد، بعد أن صد هجوماً لجبهة النصرة بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري حيث دمرها الجيش قبل وصولها إلى هدفها في حي المنشية.

وعلى صعيد المواجهات الدموية بين داعش وميليشيا الحر، أحصى ما يعرف بـ “المرصد السوري المعارض” مقتل 129 مسلّحاً من المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش وفصائل “الجيش الحر” إثر الاشتباكات بين الطرفين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي منذ 20-2-2017 حتى يوم أمس الأربعاء.

في سياق متصل أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل “المسؤول الشرعي العام” لدى المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش المدعو “قاسم الغبيطي” خلال الاشتباكات مع مسلّحي “الجيش الحر” في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

نفذت الطائرات الحربية الروسية والسورية سلسلة غارات مستهدفة مواقع وتجمعات مسلحي تنظيم داعش في أحياء “العمال” و”الصناعة” و”العرفي”و”الشارع العام” بمدينة دير الزور، وفي منطقة “المعامل” و “المكبات” و “المقابر” عند المحور الجنوبي للمدينة وتحقق اصابات مؤكدة .

كما أكد مصدر عسكري عن مقتل خمسةٍ من مسلحي تنظيم داعش جراء غارة شنتها الطائرات الحربية الروسية على محطة وقود عسكرية للتنظيم (كازية) في مدينة دير الزور .

حمص وريفها:

أفاد مصدر عسكري عن تدمير مقري قيادة لـ “جبهة النصرة “و مستودع ذخيرة في تير معلة بريف حمص الشمالي ما أدى إلى مقتل العديد منهم، بينهم متزعمون و أجانب.

الرقة وريفها:

سيطرَ مسلحو “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات” على قرى “قنديل شركي” و”مهباش” و”أبو جندل” و16 مزرعة في ريف الرقة الشمالي الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن مقتل 5 مدنيين إثر غارة لطائرات “التحالف الدولي” على مدينة الطبقة في ريف الرقة الجنوبي الغربي.

ادلب وريفها:

أكدت تنسيقيات المسلحين عن العثور على 42 قتيلاً أعدمهم تنظيم “جند الأقصى” ودفنهم في حفر في الأراضي الزراعية وفي الآبار في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، منهم أحد المسؤولين العسكريين في “جيش النصر – الجيش الحر” المدعو “محمد دخان”. وأشار ناشطون تابعون للمجموعات المسلّحة إلى أن عدد الجثث سيكون كبيراً نظراً الى أن عدد المعتقلين والمفقودين المتهم “التنظيم” باختطافهم سابقا كبير جدا.

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