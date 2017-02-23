سعد: صيدا ليست مدينة “متعصبة”

دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، إلى عدم تصنيف مدينة صيدا من الداخل أو الخارج بأنها مدينة “منغلقة على ذاتها” أو “متعصبة”، قائلا “إن صيدا كانت دائمة مدينة وطنية وعروبية بامتياز ولم تفقد هويتها وان وجود بعض الأفراد أو الظواهر المحدودة فيها لا يعني أنها ذلك”، مشيرا أن القوى السياسية متفقة على الحفاظ على ثوابتها الأساسية من أجل عدم التشنج أو التوتير”.

وخلال لقاء مع إعلاميي صيدا، أكد أن “المدينة ستبقى وفية لهذا النهج ولن تتراجع عنه”، رافضا زياردة الضرائب على المواطنين، داعيا إلى إقرار قانون عصري يقوم على العدالة والنسبية.

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