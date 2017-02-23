تركيا تسيطر على الباب لكن المفتاح مايزال مع سوريا

أكدت وسائل إعلام تركية أن ميليشيا الجيش الحر المنضوية ضمن درع الفرات المدعوم تركياً تمكنت اليوم الخميس من السيطرة على مدينة الباب شرقي حلب السورية بشكل كامل، وذلك ضمن عملية “درع الفرات”.

وذكر قائد ميليشيا “السلطان مراد” المدعو أحمد عثمان لأحد تنسيقيات المسلحين أنه بعد ساعات من المعارك، تم الإعلان عن تحرير مدينة الباب بالكامل، وحالياً يتم تمشيط الأحياء السكنية من الألغام.

يذكر أن الجيش السوري على بعد أمتار قليلة من مدينة الباب السورية، ويرى مراقبون أن المواجهة بين سوريا وتركيا قد تحدث في الأيام القادمة، كذلك الأمر رأى وزير المصالحة السورية علي حيدر أنه من الممكن أن تتم المواجهة بين سوريا وتركيا في منطقة الباب التي تعتبر منطقة سورية غير مسموح المساس بها أو اقتطاعها.

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