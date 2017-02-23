السبب الحقيقي لزيارة جون ماكين إلى سوريا

كشف مصدر مطلع عن سبب زيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين لمدينة عين العرب شمالي سوريا.

وقال المصدر إن الزيارة هدفت للضغط على الأكراد لفتح كوريدور بعرض 20 كم من تل أبيض باتجاه الرقة للسماح للفصائل السورية المدعومة من أنقرة بمواصلة العمليات دون التواجد الكردي.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت، الأربعاء 22 فبراير/شباط، أن ماكين زار سرا شمال شرق سوريا في نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدا مدينة عين العرب (كوباني).

وقال مسؤولون للصحيفة إن زيارة السيناتور الديمقراطي ماكين غير العادية، نظمت بمساعدة من القوات الأمريكية، حيث التقى خلالها بمسؤولين عسكريين أمريكيين ومقاتلين أكراد في عين العرب (كوباني) التي يسيطر عليها المقاتلون السوريون الأكراد والواقعة على الحدود مع تركيا.

وجاءت الزيارة في الوقت الذي تناقش فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لحملة عسكرية متسارعة ضد تنظيم “داعش”.

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