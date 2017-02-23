عون يستقبل عدداً من الشخصيات.. من هي ؟

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع دستورية واقتصادية ومالية وبلدية وبيئية.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي أطلعه على المشروع الذي اعده لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري.

كما قدم الدكتور سليمان لرئيس الجمهورية المجلد العاشر للكتاب السنوي للمجلس.

واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه واعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين عرضوا معه الواقع المصرفي في البلاد وملاحظات الجمعية على بعض بنود مشروع موازنة العام 2017 ولا سيما ما يتصل منها بالقوانين الضريبية، حيث طالبوا بإعادة النظر فيها.

والتقى رئيس الجمهورية رئيس بلدية الحازمية جان الاسمر واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، الذين عرضوا لأبرز المشاريع التي نفذها المجلس البلدي وحاجات البلدة، كما تطرق البحث الى مسألة النطاق البلدي للحازمية.

وعرض عون مع عضو المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية الدكتور مروان عويجان مسألة الطيور المهاجرة وسبل حمايتها، وذلك انطلاقا من الحرص الذي يبديه الرئيس عون في المحافظة على البيئة.

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