أهمية سيطرة الجيش السوري على “تلة شعيب” في دير الزور

سيطرت وحدة من وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور على إحدى التلال الاستراتيجية خلال عملياتها المتواصلة بالتعاون مع القوات الحليفة على مواقع “داعش” المصنف على لائحة الارهاب الدولي في منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة.

حيث أفادت مصادر ةعسكرية عن سيطرة الجيش السوري على تلة شعيب الاستراتيجية في منطقة المقابر بعد معارك عنيفة مع إرهابيي التنظيم التكفيري سقط خلالها العشرات منهم بين قتيل ومصاب.

وتأتي أهمية السيطرة على تلة شعيب من كونها خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التقدم في منطقة المقابر وبالتالي فك الحصار عن المطار والأحياء الواقعة في الجهة الشرقية من مدينة دير الزور التي يقطن فيها نحو 1300 عائلة وتتعرض لحصار خانق منذ نحو 40 يوما بعد قطع إرهابيي “داعش” الطريق الواصل بينها وبين باقي أحياء المدينة.

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