مصدر عسكري: تدمير أحد مقار تنظيم داعش في تل أشيهب الجنوبي بريف السويداء الشمالي الشرقي بمن فيه من مسلحين وعتاد بينها سيارة مركب عليها رشاش 23 وصهريج

23 فبراير, 2017 - 3:05 مساءً
23 فبراير, 2017
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