هفوة إعلامية تفضح العلاقة بين إسرائيل وداعش

بدأ تنظيم داعش الإرهابي هجوماً كاسحاً ومفاجئاً على ميليشيات الجيش الحر في درعا مستغلاً انشغال الميليشيات بمعركتها ضد الجيش السوري أو على الأقل ذلك مايروج له إعلامياً، أمام الأسباب الحقيقية وراء هجومه فهي أشد خطورة بكثير، وما الذي يمكن أن يكون أخطر من إسرائيل محور الشر في العالم؟.

مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل الجنرال في الاحتياط يعقوب عميدرور قال في تصريح له إنّ إسرائيل لن تسمح بوجود قواعد إيرانيّة على حدودها الشمالية، وخاصة في هضبة الجولان.

وقال أيضاً هناك مصلحة لإسرائيل بالقضاء على تنظيم “داعش”، لكن في الوقت نفسه هذا التنظيم عدو كبير لإيران وحزب الله، وفي هذه الحالة نرى أنّه من غير الصحيح وجود أي منهما دون الآخر، إذا حاول الإيرانيون وحزب الله إنشاء قواعد على حدودنا سنتدّخل بالقوة لمنع ذلك فهو قد يشكّل تهديدًا لأمن إسرائيل القوميّ، على حدّ تعبيره.

إذا ووفق كلام عميدرور فإن إسرائيل لا مشكلة لديها مع وجود داعش بينما المشكلة مع وجود إيران وحزب الله على حدودها، وبناء عليه فإنه من المنطقي الاستنتاج أن إسرائيل أوعزت لداعش بشن هجوم على درعا في محاولة لإبعاد حزب الله وإيران عن المنطقة الحدودية بين الكيان الصهيوني والدولة السورية.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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