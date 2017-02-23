الميدان السوري..قذائف وشهداء..والجيش السوري يِتقدم

استهدفت الميليشيات المسلحة ضاحية الاسد بقذيفة هاون أسفرت عن ارتقاء شهيدين ” حمزة احمد درويش و فواز غازي حباب “و عدد من الجرحى وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

وإلى ذلك أفادت صادر عسكرية عن تدمير أحد مقار تنظيم “داعش” في تل أشيهب الجنوبي بريف السويداء الشمالي الشرقي بمن فيه من مسلحين وعتاد بينها سيارة مركب عليها رشاش 23 وصهريج

فيما أسفر سقوط قذائف صاروخية مصدرها الميليشيات المسلحة عن استشهاد مواطنة وإصابة مواطن بجروح متوسطة في حيي المطار والسحاري بمدينة درعا

وفي ريف حمص استهدف الجيش السوري مقار وأرتال لـ تنظيم داعش في مثلث تدمر وظهور هيال وسهل ابو الفوارس وتلة عايد الحسون وشرق جب الجراح والباردة وتلة الاتصالات وشرق القريتين بريف حمص ما ادى لمقتل أعداد منهم وتدميى عربات ومدرعات

فيما قام مسلحو تنظيم داعش بتفجير عدة أنابيب ومراكز تجميع في حقل جزل بريف حمص الشرقي.

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