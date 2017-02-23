الحريري: على الجميع الاستفادة من التفاهم لدعم الاقتصاد وتقويته

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “على الجميع الاستفادة من التفاهم القائم حاليا في البلاد وخصوصا في ما يتعلق بدعم الاقتصاد وتقويته”.

وقال خلال استقباله بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وفداً من تجار بيروت برئاسة نقولا شماس: “إن العمل جار حاليا وسيستمر لإقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، اما في ما يتعلق بموضوع السلسلة فيجب ألا يكون مشكلة، بل حل، وهو يدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وايجابية”.

وفي موضوع زيادة الضرائب كرر القول ان “لا شيء نهائيا في هذا الموضوع حتى الساعة، وان هذه المسألة تدرس بدقة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا نريد ان يكون لبنان جنة ضريبية ام لا”، مشددا على ان “الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور”.

وخلال اللقاء، تطرق التجار الى موضوع الموازنة وشددوا على ضرورة اقرارها بأسرع وقت ممكن نظرا الى تأثيرها المباشر والايجابي على الوضع الاقتصادي. وفي موضوع السلسلة اكدوا انه في حال اقرارها “لا بد ان ترتبط بمجموعة اصلاحات وان الضرائب التي يحكى عنها يجب ان تأتي في اطار تعزيز واردات الدولة وتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الوضع الاقتصادي على حد سواء”.

وطالب التجار الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مزاحمة اللاجئين السوريين للتجار اللبنانيين وللعمالة اللبنانية وتطبيق القانون اللبناني في هذا الاطار.

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