قبلان عرض أبو سعيد الأوضاع في لبنان والمنطقة

ستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان منسق اللجنة الدولية لحقوق الانسان في الشرق الأوسط السفير هيثم أبو سعيد على رأس وفد، وجرى التباحث بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء، قال ابو سعيد: “تشرفت اليوم مع وفد من اللجنة الدولية لحقوق الانسان للقاء سماحة الشيخ قبلان وعرضنا مع سماحته الاوضاع المحلية والاقليمية وخصوصا ما يجري اليوم على الساحة العربية من انتهاكات وعدم تطبيق للقوانين والشرعة الدولية.

ووضعنا سماحته بالاجراءات والمؤتمر المنوي عقده في بيروت الشهر المقبل والذي سيتناول عددا من الدول التي تشهد الكثير من الانتهاكات والكثير من عدم الاحترام للشرعة الدولية وخصوصا ما يحصل اليوم في البحرين وفي اليمن وما نشهده ايضا من انتهاكات للمجموعات التكفيرية التي تقاتل الحكومة والجيش العربي السوري والجيش العراقي، ووضعنا سماحته بما يلزم القيام به من أجل ضمان تحقيق قيام كل ما له علاقة بارجاع الحقوق سواء كانت على المستوى القضاء المحلي او الدولي”.

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