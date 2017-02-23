مندوب #روسيا في #جنيف: ننظر لفكرة إقامة “مناطق آمنة” في #سوريا بتحفظ شديد

23 فبراير, 2017 - 3:35 مساءً
23 فبراير, 2017
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