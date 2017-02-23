بريطانيا تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني على دويتشه تليكوم

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية، الخميس 23 فبراير/شباط، إن الشرطة البريطانية اعتقلت مشتبها بجريمة هجوم إلكتروني أصاب زهاء مليون جهاز توجيه تابع لشركة دويتشه تليكوم عام 2016.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا اعتقلت بريطانيا عمره 29 عاما في أحد مطارات لندن يوم الأربعاء.

ورحبت شركة دويتشه تليكوم باعتقال المشتبه به وقالت إنها تنظر في رفع دعوى مدنية ضده.

ووقع الهجوم الإلكتروني على “دويتشه تليكوم”، كبرى شركات الاتصالات في ألمانيا، أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن انقطاع الخدمة عن قرابة 900 ألف شخص، أو نحو 4.5 في المئة من عملاء خدمة الخطوط الثابتة.

وقالت الحكومة الألمانية وباحثون أمنيون حينها إن الهجوم جاء في إطار حملة استهدفت الأجهزة المتصلة بالمواقع الإلكترونية في أنحاء العالم.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنها تعتقد أن المشتبه به استهدف أجهزة التوجيه التابعة لـ”دويتشه تليكوم” بهدف تحويلها إلى برامج كمبيوتر تعمل أوتوماتيكيا ويتم التحكم بها عن بعد لشن هجمات واسعة النطاق، مما يعوق الدخول إلى مواقع إلكترونية وأنظمة الكمبيوتر.

وطالب ممثل الإدعاء في مدينة كولونيا الألمانية بتسليم المشتبه به الذي ربما يواجه في حال إدانته عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام.

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