مصدر ميداني:وحدات من #الجيش_السوري تبسط سيطرتها على 6 كتل أبنية جنوب شرق #حي_المنشية بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة .

23 فبراير, 2017 - 4:00 مساءً
23 فبراير, 2017
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