مصدر ميداني: تدمير عدد من آليات نقل الذخيرة ل”#جبهة_النصرة” في محيط #فندق_بصرى_الشام ومقر قيادة بمن فيه في محيط صوامع حبوب غرز ب #ريف_درعا

23 فبراير, 2017 - 4:03 مساءً
23 فبراير, 2017
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