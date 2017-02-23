مستجدات إتفاقية توريد القمح الروسي إلى سوريا

وقعت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عقودا مع تجار محليين لتوريد 1.2 مليون طن من القمح الروسي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر حكومي.

وقال المصدر: “وقعنا 6 عقود، حجم كل منها 200 ألف طن، مع شركات محلية ستورد القمح الروسي لنا”.

وأضاف أن الحكومة السورية رصدت 101 مليون دولار لتنفيذ جزء من العقود.

وكانت سوريا أبرمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا لشراء مليون طن من القمح من روسيا للحيلولة دون نقص الخبز في البلاد.

وقال المصدر “الترتيب الجديد لا يلغي الاتفاق السابق، فمازلنا نحاول المضي قدما في إجراءات ذلك الاتفاق”.

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