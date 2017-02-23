خطط إسعافية لإنعاش حقل حيان للنفط وعودته للعمل

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن الفرق الفنية المشكلة لديها بدأت أعمالها لإعادة تأهيل معمل حيان للغاز بريف حمص ضمن خطط موضوعة “إسعافيه ومتوسطة وطويلة” وذلك وفقا لطبيعة الأضرار الموجودة.

وبينت الوزارة في بيان لها أن الفرق الفنية دخلت إلى موقع المعمل بعد تأمينه من قبل الجيش العربي السوري ليصار إلى تحديد الأضرار ووضع خطط الصيانة المطلوبة

حيث تم “رصد أضرار وخسائر كبيرة على مستوى البنى التحتية للمعمل والمحطة والخطوط ولكن التعديات الأكبر والأخطر كانت على آبار الغاز نتيجة تفجير رؤوس الآبار وإضرام النار بها”.

وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية “تعمل وفق الخطة الإسعافية على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته في معمل غاز إيبلا في الفرقلس إلى جانب العمل بالتوازي على تأهيل خطوط الآبار ومحطة تجميع الغاز وخطوط تحويل الغاز مع وضع برنامج لمكافحة الحرائق على الآبار المشتعلة”.

وكان مدير عام معمل حيان للغاز المهندس أسد سليمان أكد في تصريح له أمس أن التقييم الأولي للأضرار التي لحقت بمعمل حيان للغاز جراء تفجيره من إرهابيي تنظيم “داعش” يشير إلى “وجود أضرار كبيرة لحقت بأقسام المعمل كافة”.

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