مقتل 50 عنصراً لداعش وإسقط طائرة مسيرة

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، 23 شباط، 2017، اسقاط طائرة مسيرة لتنظيم “الدولة الإسلامية” داعش جنوب غرب تلعفر، ومقتل 50 عنصراً من التنظيم غرب القضاء.



وأفاد إعلام الحشد الشعبي في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، بأن “اللواء 11 أسقط طائرة مسيرة لداعش واستولى على عجلة في قرية عين طلاوي جنوب غرب تلعفر”.

وأضاف أن “قوات اللواء السابع والعشرين، واللواء الخامس التابعين للحشد الشعبي، قتلت الخميس، أكثر من خمسين عنصرا من داعش كانوا متحصنين داخل احد الشقوق في قرية عين الاغا غرب تلعفر”.

واستمرت قوات الحشد الشعبي، الخميس، لليوم الثاني في شن عمليات الصفحة الاولى للمرحلة السادسة من استعادة مناطق غرب تلعفر.

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