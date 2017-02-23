حلب : #الجيش_السوري يثبت دفاعاته في #سوق_الجبس ويزيل الالغام التي خلفتها الجماعات المسلحة ويتابع هجومه باتجاه معاقل “#النصرة “في #الراشدين

23 فبراير, 2017 - 4:39 مساءً
23 فبراير, 2017
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