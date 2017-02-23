الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدات ومواقع جديدة في حلب ودرعا

سيطرت وحدات من الجيش السوري على بلدة رسم الشيخ شمال بلدة رسم الحرمل بريف حلب الشرقي .

وإلى ذلك أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش لسوري يعمل على تثبيت دفاعاته في سوق الجبس ويزيل الالغام التي خلفتها الجماعات المسلحة ويتابع هجومه بإتجاه معاقل “النصرة ” المصنفة على لائحة الإرهاب الدولي في الراشدين

وإلى ذلك بسطت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على 6 كتل أبنية جنوب شرق حي المنشية بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة في درعا .

فيما أفاد مصدر عسكري إلى تدمير عدد من آليات نقل الذخيرة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محيط فندق بصرى الشام ومقر قيادة بمن فيه في محيط صوامع حبوب غرز بريف درعا الشرقي

وفي سياق متصل استهدفت التنظيمات الإرهابية المتمركزة في ريف درعا الشرقي قرية بكا في السويداء بقذائف الهاون دون تسجيل إصابات .

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