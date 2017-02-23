في جوِّ من الغموض..تأجيل إنطلاق مؤتمر جنيف ل3 ساعات

أكدت مصدر قريب من المفاوضات السورية في جنيف تأجيل الافتتاح الرسمي لجولتها الرابعة إلى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش).

وكان في البداية من المقرر أن تعقد الجلسة العامة، التي سيتوجه خلالها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى المشاركين في المفاوضات بكلمة ترحيبية، في الساعة الثالثة بعد الظهر، لكن تم تأجيل الاجتماع 3 ساعات.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى سوريا قد عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع المشاركين في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، قبل الجلسة العامة التي سيحضرها ممثلون عن مجموعة دعم سوريا.

واستمر كل لقاء من لقاءات دي ميستورا مع الوفود المصغرة، الحكومية و”منصة الرياض” و”منصة القاهرة” المعارضتين، لنحو ساعة.

وقالت مصادر في الوفود المشاركة إن الغموض لا يزال يكتنف صيغة الحوار بعد الافتتاح الرسمي للمفاوضات، فلم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن عن خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

وبالإضافة إلى وفد المعارضة “منصة الرياض” الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري وفصائل المعارضة المسلحة،

يشارك في الحوار وفدان يمثلان منصتي موسكو والقاهرة، يضم كل وفد 3 أعضاء رئيسيين واثنين من المستشارين. لكن وضع الوفدين لم يتضح بعد، إذ قال جهاد مقدسي، أحد أعضاء وفد منصة القاهرة، بعد وصوله إلى جنيف، إنه يشارك في اللقاءات بصفة شخصية مستقلة.

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