الجيش يقفل مداخل عين الحلوة بعد اطلاق نار كثيف في الشارع الفوقاني بين عناصر من حركة فتح واسلاميين.

23 فبراير, 2017 - 5:11 مساءً
23 فبراير, 2017
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