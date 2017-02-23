مكافأة مالية لمن يبلغ عن ملتح أو إمرأة منقبة

ذكرت صحيفة “هوتان” الصينية المحلية اليومية إن سلطات بلدة هوتان، التي شهدت مؤخرا اضطرابات سياسية، خصصت صندوقا بقيمة مئة مليون يوان (13,7 مليون يورو) لتمويل مكافآت مكافحة الإرهاب.

وحسب المصدر قد تصل قيمة المكافئة الواحدة إلى خمسة ملايين يوان في حال الكشف عن خطة هجوم على أجهزة السلطة.

وقال المصدر إن من يقوم بالكشف عن متطرفين يستخدمون الدين للإخلال بعمل الآليات القضائية والإدارية والتعليمية وغيرها أو للإضرار بقوانين البلاد يمكن مكافأته بمبلغ قد يصل إلى مليون يوان، كما أن من يقوم بالإبلاغ عن شاب ملتح أو امرأة منقبة فيمكنه الحصول على نحو ألفي يوان.

وكانت سلطات بيشان، وهي بلدة تابعة لهوتان، قد دفعت، الثلاثاء، 1,76 مليون يوان لرجال شرطة وإنقاذ تدخلوا الأسبوع الماضي عندما طعن مهاجمون حتى الموت خمسة أشخاص في حشد.

وقد قتلت قوات الشرطة ثلاثة من المهاجمين، حسب رواية وسائل الإعلام الرسمية للحادث.

ويشهد إقليم شينجيانغ الغني بالموارد، مواجهات منتظمة بين الغالبية الأويغورية المسلمة وقوات الأمن الصينية، ونسبت بكين مسؤولية هجمات دامية وقعت في أماكن مختلفة في البلاد لناشطين من أقلية الأويغور يدعون إلى استقلال إقليم شينجيانغ.

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