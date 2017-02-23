#عون: لا يمكن أن تُبنى دولة على آحادية دينية ترفض الآخر وتطرده من أرضه ومن هويته ومن ثقافته

23 فبراير, 2017 - 5:44 مساءً
23 فبراير, 2017
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