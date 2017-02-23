#عباس بعد لقائه #عون: تشاورنا في آخر التطورات في القضية الفلسطينية وحصل تبادل للرأي حول القضايا الإقليمية

23 فبراير, 2017 - 5:49 مساءً
23 فبراير, 2017
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