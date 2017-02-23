الرئيس الفلسطيني في قصر بعبدا وقمة ثنائية مع عون

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى القصر الجمهوري في بعبدا، للقاء الرئيس العماد ميشال عون الذي استقبله عند المدخل الخارجي للقصر.

وبدأت منذ قليل القمة الثنائية بين عباس وعون في صالون السفراء في القصر الجمهوري.

وكان عباس وصل عند الرابعة عصر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مترئسا وفدا ضم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد والناطق الرسمي باسم الحركة “فتح” أحمد عساف، حيث استقبله ممثل رئيس الجمهورية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور،، ممثل قيادة الجيش العميد جورج خميس، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، وفد من جهاز أمن المطار، إضافة إلى طاقم السفارة الفلسطينية في لبنان وقيادات من الفصائل الفلسطينية في لبنان.

وأقيم للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق استقبال رسمي، ثم دخل إلى قاعة مبنى كبار الزوار في المطار.

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