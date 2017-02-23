عباس: اؤكد على مسالة في غاية الاهمية وهي ان اخوتكم من اللاجئين الفلسطينيين هم اهلكم واكيد انكم ستعاملونهم كأهل الى حين عودتهم الى فلسطين.

23 فبراير, 2017 - 5:51 مساءً
23 فبراير, 2017
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