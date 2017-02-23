حلب : وحدة الهندسة في الجيش السوري تفكك وتزيل قذيفتين من مخلفات المسلحين تم اكتشافهما خلال تنظيف النفق الواصل من كازية الاكسبريس حتى دوار الكرة الأرضية بمدينة حلب .

23 فبراير, 2017 - 6:17 مساءً
23 فبراير, 2017
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