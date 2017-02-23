قريباً..سيارة شام السورية أوتوماتيك وبالتقسيط

أعلنت وزارة الصناعة السورية أنه تم الاتفاق بين الشركة السورية الإيرانية المشتركة لتجميع وصناعة السيارات سيامكو وشركة ايران خوردو على أن تقوم الشركة الإيرانية بتزويد سيامكو خلال فترة قريبة بعدة أنواع جديدة من مكونات السيارات الحديثة وبعلب سرعة أوتوماتيكة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة المهندس احمد الحمو مع ممثلي الشركة الإيرانية ومجلس مديري شركة سيامكو حيث اوضحت الوزارة في بيان بعد الاجتماع أنه سيتم تجميع هذه السيارة بشركة سيامكو لإنتاج سيارة شام اوتوماتيك من موديل سورين والتي تتضمن كل الميزات الفنية الحديثة مع بحث ايجاد الآلية المناسبة لإمكانية تقسيط سعر السيارة.

وناقش المجتمعون القضايا المتعلقة بتطوير أعمال الشركة والبحث عن آليات جديدة وخاصة بما يخص إنتاج سيارة تلبي احتياجات السوق من ناحية السعر والجودة.

وتتوزع نسب المساهمة في الشركة السورية الإيرانية لصناعة السيارات بين المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 35 بالمئة من رأسمالها وتسهم شركة إيران خوردو لصناعة السيارات بنسبة 40 بالمئة ومجموعة سلطان التجارية من القطاع الخاص بنسبة 25 بالمئة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

