من هم ال 2000 سوري الذين أختارت تركيا منحهم الجنسية التركية

أعلن والي مدينة إسطنبول واصب شاهين اليوم عن إرسال ملفات 2000 عائلة سورية إلى وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، ضمن إطار منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من السوريين.

وجاءت تصريحات شاهين هذه خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في مبنى غرفة تجارة إسطنبول، حيث أفاد بأن هذه الملفات يتم إعدادها بشكل روتيني، على اعتبار أن العمل في هذا الشأن قد بدأ قبل فترة.

وأشار شاهين إلى أن قرابة 540 ألف سوري موجودون حاليا في مدينة إسطنبول، مضيفا أن تجنيس السوريين الأكفاء جاء بناء على توصيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولي الحكومة التركية.

وتابع شاهين قائلا: “قمنا بتحضير ملفات ألفي عائلة سورية من ذوي الكفاءات، وأرسلنا هذه الملفات إلى وزارة الداخلية”.

وأضاف “فيما يتعلق بمسألة منحهم الجنسية، فهو شأن الوزارة نفسها، ومن غير الممكن منح السوريين الجنسية قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل”.

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