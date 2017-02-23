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عباس: سنبقى نحرص على مصالح لبنان كما نحرص على مصالح فلسطين
23 فبراير, 2017
- 6:13 مساءً
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23 فبراير, 2017
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