على ذمة تركيا..مسلحو “درع الفرات” دخلوا الباب

أعلن وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق اليوم أن القوات المشاركة فيما يسمى عملية “درع الفرات” تمكنت من دخول مركز مدينة الباب السورية، مؤكداسيطرتها على كامل المدينة تقريبا.

وأوضح إيشيق، في تصريحات للتلفزيون التركي أن الميليشيات المسلحة وعلى رأسها ميليشيات “الحر”، تنفذ حاليا، مدعومة من الجيش التركي، عمليات تمشيط المدينة من مسلحي تنظيم “داعش”.

وعلى صعيد آخر، طالب إيشيق بما أسماه “بتنفيذ عملية (تحرير) الرقة من خلال استخدام قوات تتشكل من ” الحر” وسكان المدينة الأصليين”، رافضا مشاركة “قوات سوريا الديمقراطية”، وعلى وجه الخصوص “حزب الاتحاد الديمقراطي” و”وحدات حماية الشعب” الكردية.

وأكد إيشيق أن “تركيا ستقدم الدعم اللازم في حال تنفيذ العملية (تحرير الرقة) بالتعاون مع قوات التحالف الدولي”.

وكانت “الأناضول” قد أفادت، في وقت سابق من الخميس، بأن ميليشيات “درع الفرات” سيطرت على كامل مدينة الباب الواقعة شمال شرق محافظة حلب السورية، بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم “داعش”.

ونقلت الوكالة عن مصادر في المعارضة أن ميليشيات ” الحر” شنت، ليلة أمس الأربعاء، هجوما على مواقع “داعش” في الباب لاستكمال السيطرة عليها، حيث تمكنت من بسط سيطرتها على المربع الأمني ومواقع أخرى وسط المدينة.

ولفتت المصادر، حسب “الأناضول”، إلى أن “الفصائل المسلحة تقوم حاليا بالبحث عن الألغام التي خلفها التنظيم”، مشيرة إلى “أن التنظيم ترك كماً هائلا من الألغام في كل أرجاء المدينة”.

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