ارهابي في #ألمانيا يعترف: خططت لنصب كمين لموظفين في الشرطة او جنود، وقتلهم بوساطة متفجرات

23 فبراير, 2017 - 6:40 مساءً
23 فبراير, 2017
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