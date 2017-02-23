مشاورات المعارضة لمفاوضات جنيف لا تزال مستمرة بشأن إشراك منصتي موسكو والقاهرة في وفد موحد.

23 فبراير, 2017 - 6:45 مساءً
23 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل