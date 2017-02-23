أيرولت يهاجم لوبان بسبب الأسد

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت تصريحات مارين لوبان، المرشحة للرئاسة الفرنسية، زعيمة حزب “الجبهة الوطنية”، حول الرئيس بشار الأسد، واعتبر أنها “أظهرت وجهها الحقيقي”.

وقال أيرولت، الأربعاء 22 فبراير/شباط: “أظهرت السيدة لوبان وجهها الحقيقي ومعتقداتها الحقيقية”، تعليقاً على تصريحات لوبان التي أدلت بها عقب لقاء رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، الاثنين الماضي، حين قالت إن الرئيس السوري بشار الأسد يمثل “الحل الواقعي الوحيد” للأزمة السورية “في الظروف التي لا يجوز فيها السماح باستيلاء “داعش” على السلطة”. وأضافت لوبان أن الأسد “يوحي بالثقة ويمثل الخيار المفضل بالنسبة لفرنسا”.

كما وصف أيرولت تصريحات لوبان هذه بـ”عدم مسؤولية”، قائلاً إنها “تفضل دعم الديكتاتور المسؤول عن أكثر من ثلاثمئة ألف حالة وفاة في البلاد” بحسب زعمه.

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