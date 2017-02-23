مصادر إعلامية: استشهاد مواطن في بلدة كفريا المحاصرة في ريف ادلب الشمالي جراء رمايات القنص من مواقع المجموعات المسلحة في “تل ام عانون” جنوب غرب البلدة.

23 فبراير, 2017 - 6:46 مساءً
23 فبراير, 2017
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