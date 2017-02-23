“قسد” تكشف عن حصيلة المرحلة الثالثة من “غضب الفرات”

كشفت مايسمى ” قوات سوريا الديمقراطية”، اليوم عن حصيلة جديدة لما يسمونه حملة ‹غضب الفرات› في المرحلة الثالثة، مؤكدة سيطرتها على مساحة 1664 كم2 من ريفي محافظتي الرقة ودير الزور.

هذا وذكرت مواقع كردية نقلا عن مصادر في “قسد” أن حصيلة “غضب الفرات ” الجديدة هي للفترة من 16 حتى 23 شباط /فبراير الحالي، وأنها سيطرت على 37 قرية و103 مزرعة عقب اشتباكات مع تنظيم ‹داعش› بمساندة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وذكر ناشطون كرد أن “قوات سوريا الديمقراطية” خلال المدة الزمنية المذكورة قتلت 49 عنصراً من تنظيم ‹داعش›، إلى جانب القبض على ثلاث عناصر آخرين، مؤكدين أنها دمرت أربع عربات مفخخة وعربتين عسكريتين وسلاح دوشكا ومركز لتصنيع المفخخات، والسيطرة على كميات من الذخيرة.

من جهة أخرى أفاد المكتب الاعلامي لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” عن أن «قوات غضب الفرات سيطرت على قرى عزمان وبلش وفنان غربي في محور مكمن بريف الرقة بعد ظهر اليوم» وأنها ” قد سيطرت صباح اليوم على ثلاث قرى وبعض المزارع في محور مكن قرب حدود محافظة دير الزور شرقي سوريا.

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