جنرال أمريكي: يجب أن نحقق تفوقاً على روسيا

قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الاركان المشتركة الأمريكية، إن على الولايات المتحدة تحقيق تفوق على روسيا في مجال الأسلحة التقليدية.

وأكد دانفورد في مؤتمر نظمه معهد بروكنغ في واشنطن، الخميس 23 فبراير/شباط: “يشهد العالم قيام روسيا بعمليات عسكرية لم تخضها منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي”، موضحا أن “روسيا تقوم بتحديث قواتها النووية وسلسلة أسلحتها البحرية كلها، وأسلحتها التقليدية، وقدراتها في الفضاء السيبراني. وباعتقادي يتعين علينا تحقيق التفوق على روسيا في مجال الأسلحة التقليدية”.

وأضاف الجنرال الأمريكي أن على حلف الناتو تعزيز قدراته على صعيد الإعلام، وخاصة في مجال الفضاء السيبراني.

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