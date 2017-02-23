عون وعباس يتمسكان بإقامة دولة فلسطين المستقلة

شدد الرئيسان اللبناني ميشال عون والفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس 23 فبراير/شباط، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان قد وصل محمود عباس عصر الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على رأس وفد ضم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، والناطق الرسمي باسم حركة “فتح” أحمد عساف.

وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إليها، مشددا على أن حق الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين حق طبيعي.

واعتبر أن المقاربة التي تعتمدها إسرائيل في صراعها مع العرب قد تحقق لها بعض انتصارات آنية، ولكنها لا توصل للحل ولا للسلام، مؤكدا أن الأحادية في العالم سقطت، ولا يمكن أن تُبنى دولة على آحادية دينية ترفض الآخر وتطرده من أرضه ومن هويته ومن ثقافته.

وبين الرئيس اللبناني أهمية دور الرئيس محمود عباس في المحافظة على استقرار المخيمات حتى لا تتحول إلى منطقة لمن يريد استغلال مآسي الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن عودة الفلسطينيين في لبنان إلى فلسطين تكون بإنشاء دولة فلسطين.

وأكد عباس، حرصه الدائم على بقاء الفلسطينيين بمنأى عن الدخول في صراعات المنطقة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في لبنان أكدوا انضباطهم وحفاظهم على الأمن والاستقرار في المخيمات.

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