رصد: مقتل 21 مسلّحا بينهم مسلّحين من “#هيئة_تحرير_الشام” إثر استهداف الطيران الحربي مواقع في مبنى البحوث العلمية في حلب

23 فبراير, 2017 - 7:05 مساءً
23 فبراير, 2017
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