العميد دهقان: إيران قادرة على مواجهة التهديدات

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد “حسين دهقان” أن القوات المسلحة وفي مجال الصناعة الدفاعية، بلغت مرحلة تمكنها من التصدي لأي تهديد ضد النظام الإسلامي.

وصرح العميد دهقان أن توطين الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية، ستجعل البلد ينعم بظروف جيدة، وأي تهديد أو مؤامرة ستفشل أمام قدرة النظام الإسلامي.

وقال أن دقة إصابة الصواريخ الباليستية الإيرانية على مسافة نحو 400 كيلو متراً للهدف المنشود، دليل واضح على تزويد الصناعة الدفاعية في البلاد بالتقنيات الحديثة.

وفي مجال تصنيع المعدات الدفاعية البرية والبحرية وتحت سطح البحر، أشار وزير الدفاع إلى الجهود الواسعة التي بذلت بعد انتصار الثورة الإسلامية في هذه المجالات، والتي كان لها دوراً في احباط تهديدات الأعداء.

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