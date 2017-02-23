قريباً..الدولار الأمريكي ب 200 ليرة سورية

تجري مفاوضات سرية بين سورية وايران كي تقوم ايران بوضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي السوري دعما لليرة السورية وذلك دعما للمجهود الحربي وللحكومة السورية كي تستطيع الاستمرار في ضوء نقص السيولة في المصرف المركزي ووصول الدولار على الليرة السورية الى رقم قياسي هو 540 ليرة سوري لكل دولار.

واذا نجحت المحادثات بين سوريا وايران فان ايران ستقدم 5 مليارات دولار الى سوريا وديعة لاستعمالها في دعم العملة الوطنية السورية، على ان يتم ردها على مدى 20 سنة او من صادرات الغاز من سوريا بعد الحل السلمي واستتباب الامن في سوريا.

واذا تمت الصفقة وحصلت سوريا على 5 مليارات دولار من ايران، وعلى الأرجح لان ايران تستعمل اليورو، 5 مليارات يورو فان الدولار سيهبط امام سوريا مما يجعل الموظف والجندي والضابط في وضع آمن اقتصاديا وراتبه يكفيه الى حد ما بعدما اصبحت رواتب الموظفين والأساتذة والقطاع العام والجيش السوري بأدنى مستوياتها لان الدولار اصبح 540 ليرة والدولة لا تستطيع زيادة الرواتب لان ليس عندها أي مدخول حاليا.

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