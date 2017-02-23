برلمانيون روس وأمريكيون يبحثون تشكيل فريق لمحاربة الإرهاب

كشف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، أن وفدي روسيا والولايات المتحدة إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحثا تشكيل فريق عمل خاص بمحاربة الإرهاب.

وقال تولستوي، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد مشاركته في اجتماع بين وفد البرلمانيين الروس مع نظرائهم الأمريكيين عقد على هامش أعمال الجمعية، الخميس 13 فبراير/شباط، في فيينا: “تحدثنا عن ضرورة تكثيف الحوار بين البرلمانين وتشكيل فريق عمل معنيا بالقضية الأكثر إلحاحا اليوم بالنسبة للجميع، أي محاربة الإرهاب”.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب)، ليونيد سلوتسكي، الذي شارك أيضا في الاجتماع، أن الوفد الروسي عرض على أعضاء الكونغرس الأمريكي مقترحا بشأن “تشكيل فريق عمل معني بالقضايا التي يجب ألا تكون بشأنها خلافات” بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الحديث يدور، بالدرجة الأولى، عن “التصدي للإرهاب الدولي”.

وتوقع سلوتسكي، على خلفية هذه المباحثات، أن الاتصالات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين قد تحمل طابعا دائما في وقت قريب، مشيرا إلى أن الاجتماع المنعقد في فيينا يبعث على الأمل بشأن استئناف التعاون بين موسكو وواشنطن على مستوى البرلمانَيْن.

بدوره، أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، فلاديمير جاباروف، أن البرلمانيين الروس بحثوا مع الوفد الأمريكي إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “دائرة واسعة من القضايا”، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وملف شبه جزيرة القرم.

وشدد جاباروف على أن “هذه المباحثات جرت بشكل بناء جدا ووسط أجواء ودية للغاية”.

وأشار جاباروف إلى أن البرلمانيين الروس دعوا الوفد الأمريكي لإجراء اجتماع جديد في شهر أبريل/نيسان القادم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

من الجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية قلصت بشكل حاد حجم التعاون مع الحكومة الروسية، على خلفية اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وأوقفت إدارة أوباما الأمريكية السابقة في ربيع عام 2014 أنشطة اللجنة الروسية الأمريكية لدى رئيسي البلدين، التي ضمت 21 مجموعة عمل.

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