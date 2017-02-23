WhatsApp سيحذف صور مستخدميه اعتباراً من 24 فبراير

يبدو أن شركة فيسبوك عازمة على تحويل جميع تطبيقاتها إلى “سناب شات” لما تقوم به من تعديلات وإضافات مشابهة لهذا التطبيق.

فقد بدأ تطبيق واتس آب للتو، اعتماد ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع الفيديو وصور GIF ورسومات أو كتابات على الصور التي ستختفي بعد 24 ساعة على غرار خاصية “Stories” لدى سناب شات.

وتحمل الميزة الجديدة اسم “Status”، وهي خدمة ستجعل تطبيق واتس آب يبتعد عن كونه مجرد تطبيق للتراسل التقليدي ويتحول إلى موقع تواصل اجتماعي مميز، ويسير نحو إنهاء ميزة التشفير.

وتم الكشف عن خدمة “Status” لأول مرة كميزة تجريبية، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما ظهرت بعض المميزات على أجهزة الاندرويد.

وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإضافة نص أو رموز تعبيرية على الصور تماما كما هو موجود على سناب شات.والجدير بالذكر أن فيسبوك عرضت شراء سناب شات في العام 2013 مقابل 3 مليارات دولار، لكن عرضها قوبل بالرفض. وعلى الرغم من أنه لم يمض سوى سنتين فقط على إطلاق تطبيق سناب شات إلا أن الخبراء يعتقدون بأن قيمته تقدر بـ 4 مليار دولار. ويبدو أن فيسبوك، في الآونة الأخيرة قد بدأ في الانتقام من خلال “جلب” معظم ميزات سناب شات للمنصات الخاصة به. وسيتم إتاحة ميزة واتس آب الجديدة “Status” في جميع أنحاء العالم عبر نظام التشغيل iOS واندرويد وويندوز فون، وفقا لما ذكره موقع “TechCrunch”، في الذكرى الثامنة لإطلاق تطبيق واتس آب بتاريخ 24 فبراير/شباط الجاري. كما أكدت واتس آب أن جميع ما يشاركه المستخدمون مشفر وآمن بشكل كامل تماما، ولن تغير هذه الخاصية الجديدة من ميزة التشفير على الإطلاق.