أضخم 3 مشاريع سياحية في طرطوس..فمن المستفيد؟

23 فبراير, 2017 - 7:34 مساءً المصدر: وكالات
أضخم 3 مشاريع سياحية في طرطوس..فمن المستفيد؟

أصدرت وزارة السياحة ثلاث رخص إشادة وتأهيل لمشاريع سياحية في محافظة طرطوس بكلفة مليار و300 مليون ليرة سورية خلال الشهر الماضي.

وشملت الرخص وفق بيان لوزارة السياحة إشادة مركز سياحي ترفيهي في عمريت يضم 40 شاليهاً من الدرجة الثانية وشاطئا مؤهلا للسباحة ومطعما ومقهى شاطى من مستوى نجمتين مع خدمات متممة بكلفة 800 مليون ليرة.

كما شملت الرخص تأهيلا سياحيا في منطقتي مشتى الحلو وبزاق العقارية بكلفة استثمارية 500 مليون ليرة سورية لكليهما وذلك لفندق إقامة من الدرجة الأولى مستوى ثلاث نجوم وشاليهات وفندق من الدرجة الثانية.

 

المصدر: وكالات
23 فبراير, 2017

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