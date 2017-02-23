ميليشيات”أحرار الشام” تخلع ثوبها في ريف حماه

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن قيام ميليشيات “حركة أحرار الشام الإسلامية” في ريف حماة” بتشكيل ما أسموه “القطاع الأوسط”

ووفق ما ذكرته التنسيقيات عن البيان الذي أصدرته ميليشيات “أحرار الشام ” فإن القطاع الأوسط بات يضم ستة فصائل مسلحة ، وهي: ميليشيا“لواء المهاجرين والأنصار”، ميليشيا “لواء العاديات”، ميليشيا “لواء العباس”، “ميليشيا لواء الفجر”، ميليشيا “لواء الخطاب”، ميليشيا“لواء الفتح”.

وذلك بقيادة المدعو “أبو عبد الرحمن الغاب”، الذي وصفته التنسيقيات بأنه من الصف الأول في الحركة منذ تأسيسها على يد المدعو حسان عبود (أبو عبد الله الحموي)، أواخر عام 2011.

وذكرت التنسيقيات أن ما أسموه “القطاع الأوسط” بات يشمل ريف حماة الشمالي وسهل الغاب وجبل شحشبو وريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية،

على أن تبقى ميليشيات “جيش الإيمان” والذي يعتبر أكبر فصيل مسلح في “الحركة” متفردة في قطاع مدينة حماة، باعتبار أن معظم مسلحيه من المدينة، بقيادة المدعو “أبو حمزة الحموي”.

يذكر أن ميليشيا “أحرار الشام” شهدت انشقاقات لقياديين بارزين فيها مطلع العام الجاري، أهمهم القائد الحالي لـميليشيات “هيئة تحرير الشام” المدعو هاشم الشيخ (أبو جابر)، والقائد العسكري ل “الحركة” المدعو أبو صالح الطحان فيما أعلنت ميليشيات “الجيش الحر” انضمامها للحركة، على خلفية هجوم عسكري لـ “جبهة فتح الشام” المنضوية في الهيئة مؤخرًا على مراكزها ، أبرزها “جيش المجاهدين” و”تجمع فاستقم كما أمرت” و”صقور الشام”.

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