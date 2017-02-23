أبو عمر “الروسي” في قبضة القوات العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي في الموصل الخميس 23 فبراير/ شباط ، إلقاء القبض على قائد كتيبة الانتحاريين في مطار مدينة الموصل المدعو “أبو عمر الروسي”.

ونقلت “السومرية نيوز” عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الروسي” أعتقل أثناء عمليات اقتحام مطار الموصل، وهو لا يتكلم العربية”.

وكانت القوات العراقية سيطرت على مطار الموصل في وقت سابق من يوم الخميس 23 فبراير/شباط بعد أن خاضت معارك مع الإرهابيين الذين استخدموا التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة في مسعى لإبطاء التقدم.

جدير بالذكر أن تحرير المطار والسيطرة عليه يعد مكسبا كبيرا حيث ستقوم القوات العراقية في استخدامه كقاعدة انطلاق لعملياتها من أجل طرد “داعش” من المدينة.

ويمكن أن تمثل استعادة السيطرة على مدينة الموصل نهاية الشطر العراقي من “دولة الخلافة” التي أعلنها زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي “أبو بكر البغدادي” بعد أن بسط التنظيم سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا في عام 2014.

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