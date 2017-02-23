السلطات الافغانية : مقتل 11 مسلحاً من طالبان في غارة جوية

ذكرت السلطات الأفغانية اليوم أن 11 مسلحاً من بينهم قائدان محليان من حركة طالبان قتلوا في غارة جوية في إقليم ” هلمند ” جنوبي البلاد . وقالت السلطات في بيان لها اليوم الخميس إن الغارة التي نفذتها قوات أجنبية استهدفت تجمعا لمسلحي ” طالبان ” شمالي مقاطعة ” غارماسير ” بمنطقة ” امومي باخ “.

وفي سياق متصل أعلن مسؤولون أمنيون أفغان مقتل وإصابة ( 10 ) مسلحين من طالبان في سلسلة من العمليات الجوية و لبرية في إقليم ” قندوز ” شمالي افغانستان. كما تم تدمير بعض الأسلحة والذخائر والمتفجرات التابعة لمسلحي طالبان خلال العملية. وحسب مصادر اعلامية افغانية فإن العمليات الأمنية بدأت في ” قندوز ” في وقت متأخر أمس الأربعاء , ولا زالت مستمرة في مناطق أخرى .

يشار إلى أن إقليم ” قندوز ” واحد من المناطق المضطربة في شمال أفغانستان حيث قامت حركة طالبان بالعديد من الهجمات على المنطقة في العام الماضي وتمكنت من السيطرة عليها جزئيا قبل أن تبدأ قوات الأمن الأفغانية حملة عسكرية ضد المسلحين بمساندة القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان.